Wenger: Alexis har brug for et hvil

Highlights: Arsenal hentede Bournemouth 3-0 føring! Sanchez dukker op på bagerste og reducerer for Arsenal! 19. december: West Ham - Arsenal 3-3 (Highlights) Vildt! Everton tog sejren fra Arsenal i de døende minutter 18 mål i 24 kampe: Alexis Sanchez har ALT i sit spil Foto: Getty Images Girouds overtidsscoring i Arsenals vanvidscomeback! Lucas Perez-perle til 3-2 og Arsenal lugter point! Bellerin taber løbeduel! Fraser scorer for Bournemouth

Arsenal-manager Arsene Wenger giver Alexis Sanchez et hvil i weekenden, da den chilenske offensivspiller er træt efter at have spillet i næsten alle Arsenals kampe.