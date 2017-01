Wenger: Bournemouth havde klar fordel

Highlights: Arsenal hentede Bournemouth 3-0 føring! Girouds overtidsscoring i Arsenals vanvidscomeback! Lucas Perez-perle til 3-2 og Arsenal lugter point! Sanchez dukker op på bagerste og reducerer for Arsenal! Bellerin taber løbeduel! Fraser scorer for Bournemouth Arsenal i store problemer! Wilson snyder Cech til 2-0! Chokstart! Bournemouth kommer foran 1-0 mod Arsenal Foto: Getty Images

Arsene Wenger havde på forhånd ikke solgt opgøret mod Bournemouth for en uafgjort, men med kort hvile og efter at have vendt 0-3 til 3-3, er franskmanden tilfreds.