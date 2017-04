Wenger: Målet er ikke at ende over Spurs

Foto: Getty Images Highlights: Tottenham gjorde det af med Arsenal på tre minutter Top 5: De bedste PL-mål fra Arsenal vs. Tottenham! Jacobsen om Sanchez-episode: "Helt okay Fuchs tyrer bolden på ham!" Eksperterne har talt - sådan ender topstriden i Premier League! Alexis Sanchez med pinligt forsøg på skuespil - se det her!

Arsenal-manager Arsene Wenger tillægger det ikke stor betydning, at klubben ikke kan nå at slutte sæsonen over rivalerne fra Tottenham.