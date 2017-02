Wenger: Måske var vi lidt heldige

Highlights: Dobbelt op på Sanchez i tvivlsom Arsenal-indsats! Sanchez ordner sagerne for Arsenal efter stor skovtur fra Hull-målmanden! Alexis Sanchez bringer Arsenal i front! Husker du: Da Hull sidst slog Arsenal! Foto: Getty Images Top 5: De bedste mål gennem tiderne fra Liverpool-Tottenham!

Manager Arsene Wenger erkender, Arsenal havde held i sprøjten i 2-0-sejren over Hull, men roser også sig hold for at være fokuserede.