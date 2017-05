Wenger meget tilfreds efter overbevisende sejr

Highlights: Arsenal hænger på i toppen efter sejr Mål! Giroud lukker og slukker mod Stoke Sanchez lukker kampen for Arsenal Mål! Crouch bringer spændingen tilbage mod Arsenal! Fremragende mål! Mesut Özil scorer til 2-0 Mål! Giroud sender Arsenal i front! Foto: Getty Images

Arsenals Arsene Wenger roser sit hold for 4-1-sejren over Stoke og tror på, at holdet kan slutte i top fire i Premier League.