Wenger: Tænker ikke på andre jobs

Foto: Getty Images Er Sanchez for god til Arsenal? Eksperterne diskuterer Daily Social: Arsenal-love og Gündogans tvivlsomme basket-skills Highlights: Arsenal knækkede energisk Sutton-mandskab 2-0 Arsenal! Walcott med sidste fod på bolden Mål! Arsenal i front efter ét forsøg

Arsene Wenger rygtes væk fra Arsenal efter denne sæson, men franskmanden understreger, at han ikke er begyndt at se sig om efter et andet job.