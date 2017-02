West Bromwich binder klubikon

Top 5: Weekendens bedste Premier League-mål! West Bromwich vendte 0-1 til 3-1-sejr mod Hull Highlights: WBA indtager sjettepladsen efter sejr over Watford Foto: Getty Images Highlights: Middlesbrough kom tilbage efter West Bromwichs drømmestart!

West Bromwich har forlænget kontrakten med rutinerede Chris Brunt, så den nu løber frem til 2018.



Chris Brunt har været i West Bromwich siden 2007, og den 32-årige alsidige midtbanespiller har nu forlænget sit ophold med The Baggies.



Brunt har underskrevet en ny aftale frem til 2018, ligesom en klausul på endnu et år automatisk vil træde i kraft, hvis han får et bestemt antal optrædener i klubben. Det oplyser West Bromwich på deres hjemmeside.



Chris Brunt har spillet 331 kampe, siden han kom til klubben fra Sheffield Wednesday i 2007.