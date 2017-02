West Ham-boss ærgerlig over lav Payet-pris

West Ham og livet uden Payet Eksperterne diskuterer Payet og Premier Leagues andre divaer Au revoir, Payet! Vilde scoringer fra den nu tidligere West Ham-spiller! Vil Klopp eller Pep sprænge banken for Van Dijk? Laudrup om Payet-polemik: Det er jo fuldstændig forkert at gøre det på denne måde Top 5: Weekendens PL-runde bød blandt andet på sublimt frisparksmål Chadlis indendørsmål mod West Ham Highlights: West Ham smed sejren mod West Bromwich Albion i dramatisk afslutning Highlights: West Ham kommer bagfra og sejrer mod Southampton!

West Hams medejer David Gold ærgrer sig over, at klubben ikke fik mere for Dimitri Payet, som i januar blev solgt til Marseille.