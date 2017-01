West Ham dropper Bentford-angriber

Foto: Getty Images Highlights: Chelsea-storsejr mod Bjelland og Vibe! Batshuayi slår sidste søm i Brentford-kisten! Ivanovic scorer sikkert til 3-0 Eksplosiv Chelsea-kontra saver Brentford over til 2-0! Willian-frisparksperle bringer Chelsea i front!

West Ham-manager Slaven Bilic oplyser, at klubben ikke kommer til at hente en offensiv gardering for Dimitri Payet.