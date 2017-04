Wieghorst: Skal tænke som et tophold

Foto: Getty Images Highlights: Viborg sendte AaB ud af mesterskabsspillet! Deble sender Viborg på sejrskurs! AaB kommer tilbage i opgøret! 1-1! Reese sender Viborg i front!

0-0 i Silkeborg er ifølge Morten Wieghorst et fint resultat for AaB, der pludselig skal tænke som et tophold.