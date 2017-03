Yaya Toure nyder Citys offensive spillestil

Top 5: Yayas bedste City-mål! Tvivlsomt straffespark giver City føringen mod West Ham Highlights: Hull i 0-3 nederlag mod Manchester City! Yaya Toure serverer et sikkert straffe for City! Foto: Getty Images Guardiolas guldkorn: City-fremtid, filosofi og Stones nosser Highlights: City og Liverpool deler på Etihad Stadium! Top 5: De bedste mål fra Liverpool vs. Manchester City! Highlights: City maste Middlesbrough i misvisende resultat! Superstart af City og Silva!

Midtbanespilleren Yaya Toure nyder Manchester Citys offensive spillestil under Pep Guardiola. For ham er det irriterende at skulle forsvare alt for meget.