Zanka: Agent-skifte giver nye muligheder

Hvem er Hvem på landsholdet emoji-style med Zanka og Durmisi! Del 2/2: Hør om Zanka og Johanssons liv uden for banen! Del 1/2: Zanka: "Vi er det bedste midterforsvars-par i dansk historie" Hør hvad frustreret Zanka har at sige efter kampen! Interviews: Zanka og Ankersen med højt humør! Foto: Getty Images Pavlovic-interview: Jeg bliver endnu bedre til næste sæson Highlights: Pavlovic-hattrick sender FC København millimeter fra mesterskabet Pavlovic forsætter: Hamrer FC København på 2-0 over Lyngby Pavlovic sætter gang i FCK-festen med flot scoring Highlights: FCK cruiser mod mesterskabet med sejr over FCM!

FC Københavns Mathias Zanka Jørgensen har skiftet agent, da han tror på, at en ny agent kan åbne bedre muligheder for et klubskifte denne sommer.