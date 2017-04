Zanka: BIF-succes er godt for dansk fodbold

Hvem er Hvem på landsholdet emoji-style med Zanka og Durmisi! Del 2/2: Hør om Zanka og Johanssons liv uden for banen! Del 1/2: Zanka: "Vi er det bedste midterforsvars-par i dansk historie" Hør hvad frustreret Zanka har at sige efter kampen! Interviews: Zanka og Ankersen med højt humør! Foto: Getty Images Zorniger-stikpille til FCM: "Den virkelige tabel er en indikator for dit arbejde!" Zorniger-stikpille til FCM: "Den virkelige tabel er en indikator for dit arbejde!" Eksperterne om succestrænerne Zorniger og David Nielsen! Eksperterne: "På disse fem punkter skal Brøndby forbedres!" Så god er Zorniger - topper imponerende liste!

FC Københavns kaptajn Mathias Zanka Jørgensen er glad for at have Brøndby tilbage i toppen af Superligaen, men han er lidt mere i tvivl om holdbarheden hos rivalerne.