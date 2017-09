Zeca efter debut: Jeg bliver bedre

Highlights: FCK vinder vanvittig fodboldkamp mod FC Midtjylland FCK sætter den i sjette gear og udbygger føringen Vild udvikling! Verbic sender FCK foran på frisparksscoring Vildt drama! FCM vender kampen og udligner på FCK-drop FCM kæmper sig på 2-1 mod FCK Verbic udbygger føringen med fin detalje Fabelagtig teknik sender FCK foran med 1-0 mod FCM Foto: Getty Images Focus på FCKs nye midtbanegeneral, Carlos Zeca

Carlos Zeca fik en fornem debut, da FC København søndag besejrede FC Midtjylland på hjemmebane med 4-3, og den græske midtbane er sikker på, at han bliver bedre med mere tilvænningstid.

- Jeg håber, at jeg kan fortsætte med at score. Det er spørgsmålet om at være på det rette sted, og det var jeg på hjørnesparket. Jeg føler mig heldig over at være her i denne klub, og jeg ser frem til vores næste kampe.