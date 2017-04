Zidane: Bale ville spille El Clasico

Fokus på Ronaldo - sådan præsterede han i El Clasico! Fodboldguden Messis bedste aktioner fra El Clasico! Ramos fik rødt - men skulle det kun have været gult? Highlights: Messi afgjorde fantastisk El Clásico i overtiden! Her bliver Messi slået til blods - var det bevidst fra Marcelo? Dumt! Bale får direkte rødt! Highlights: Bale, Ronaldo og Morata bag Real Madrid-comeback! Real Madrid svarer igen - Bale scorer til 2-1! Highlights: Bale is back! Bale scorede efter 88 dage ude! Foto: Getty Images

Zinedine Zidane afviser kritikken af at have brugt Gareth Bale for hurtigt efter hans skade, da waliseren måtte udgå efter 39 minutter af El Clasico.