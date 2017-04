Zidane: Det er ikke afgjort endnu

Foto: Getty Images Glinvad: "Hele verden bliver nu nødt til at forholde sig til Madrid-derby!" 1 mesterskab på 8 år - bliver det i år Real Madrid vinder La Liga? Highlights: Griezmann sikrer Atletico Madrid et point mod Real Madrid! Griezmann chokerer Bernabeu Bizart mål gør det til 4-2 til Real Madrid!

Real Madrids Zinedine Zidane glæder sig over sejren over Bayern München, men understreger, at intet er afgjort.