Zidane efter Alaves-kamp: Fortjent sejr

Zinedine Zidane erkender, at Real Madrid gav for mange chancer væk i gårsdagens kamp mod Alaves, men franskmanden mener samtidig at sejren var ganske fortjent.