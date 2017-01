Zidane før returen mod Celta: Bliver svært

Foto: Getty Images Real Ramos! Madrid-anføreren sikrer sejren igen Highlights: Real Madrid buhet fra banen efter hjemmebanenederlag Celta overrasker igen med hurtig scoring til 2-1 1-1! Marcelo sparker Madrid tilbage i kampen på kanonflugter Real-chok! Celta foran mod Real Madrid

Real Madrid-træner Zinedine Zidane erkender, at det ikke bliver let at spille sig videre i Copa del Rey, men træneren tror på sit holds chance i returen mod Celta Vigo.