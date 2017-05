Zidane: Vigtigt det er i vores hænder

Foto: Getty Images Highlights: Real Madrid er et point fra mesterskabet efter 1-4-sejr over Celta! Kroos lukker og slukker for Real Madrid! 4-1 til kongeklubben! Benzema på pletten - nu ser det svært ud for Celta Vigo! John Guidetti sparker spændingen tilbage! Ronaldo udnytter Iscos fremragende oplæg! 2-0

Real Madrid-træner Zinedine Zidane glæder sig over selv at kunne afgøre mesterskabet i sidste runde, men erkender, at han gerne ville have sikret titlen tidligere.