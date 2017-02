Zlatan sikrede United Liga Cuppen

Highlights: Zlatan sikrede Manchester United EFL Cup-trofæet! Kong Zlatan afgør EFL Cup-finalen! Gabbiadini udligner i EFL Cup-finalen! Spændingen er tilbage - Gabbiadini reducerer! Jesse Lingard øger for Manchester United - 2-0! Hvem andre end Zlatan - Manchester United på 1-0! Highlights: Indskiftede Zlatan sikrer United sejren efter chokstart Indskiftede Zlatan sender United i front Foto: Getty Images Se Manchester United løfte pokalen!

Zlatan Ibrahimovic var med sine to scoringer manden bag Manchester Uniteds pokaltriumf, da de her til aften vandt 3-2 over Southampton i Liga Cuppen.