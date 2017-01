Zlatan sørgede for sent point til United

Highlights: Zlatan reddede United i intenst rivalopgør mod Liverpool Foto: Mike Hewitt/Getty Images. Highlights: Saints slog sløje Liverpool i EFL Cup'en Haha! Sturridge vil vise Lallana instrukser, mens spillet er i fuld gang Redmond sparker Saints på 1-0 efter stor Liverpool-fejl! Highlights: Manchester United på vej mod EFL-finalen efter chancerigt opgør

Manchester United var længe bagud, men Zlatan Ibrahimovic sørgede med sit 12. mål i lige så mange kampe for, at hjemmeholdet fik 1-1 mod Liverpool på Old Trafford.