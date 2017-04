Zorniger erkender: Vi var heldige

Foto: Getty Images Nørgaard: "Det føltes som en depression!" Highlights: Imponerende Larsson-kasse i underholdende BIF-sejr! Vanvittige Larsson brager Brøndby i front! Øl og rottekast - Går Brøndbys fans langt over stregen? Highlights: FCK vinder på Vestegnen trods rottekast

Alexander Zorniger ærgrer sig over, at Brøndby aldrig for alvor fik kampen mod FCN under kontrol, men han glæder sig over, at det alligevel blev til en sejr.