Zorniger: Meget stor kamp for mig

Foto: Getty Images Highlights: Tidligere Brøndby-spiller scorer hattrick mod sin gamle klub! Highlights: Tidligt rødt kort, da Lyngby slog Brøndby Highlights: Fantastisk rammer da FCK og BIF bragede sammen!

Ligesom for mange af Brøndbys spillere er dagens pokalfinale mod FC København et af karrierens højdepunkter for cheftræner Alexander Zorniger.